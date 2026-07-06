Cómo construir una sociedad más moderna y desarrollada (1/3)

Para estudiar este problema es necesario comenzar por entender dónde estamos parados.

Honduras registra un ingreso por habitante que ronda los 4,000 dólares anuales, cifra que ha mostrado un incremento gradual y sostenido en los últimos años.

Pero este dato no puede analizarse de manera aislada.

Debe compararse no solo con el de nuestros vecinos inmediatos, sino con los estándares y dinámicas de la economía mundial.

En ese marco, ya nos encontramos en los niveles más bajos, y la progresión económica de otros países demuestra que aquellos que parten desde posiciones rezagadas, pero no crecen a ritmos acelerados, se quedan atrás frente a quienes sí lo hacen.

De este modo, el atraso persiste y se profundiza en términos relativos, aun cuando en términos absolutos no se registre un retroceso.

Este diagnóstico no debe interpretarse como una expresión de envidia frente al éxito ajeno, sino como un punto de partida realista y necesario para analizar qué estamos haciendo mal y, sobre todo, qué debemos hacer para cambiar el rumbo.

El debate ideológico sobre el camino que debe tomar el país suele estar dominado por tres soluciones simplificadas.

La primera, comúnmente asociada a la visión conservadora hondureña -que no debe confundirse con una concepción moderna del desarrollo capitalista-, parte de la idea de que es preferible realizar la menor cantidad posible de cambios en la estructura social y económica, bajo el supuesto de que toda transformación implica una pérdida de lo ya adquirido.

Sin embargo, si se asume que el principal motor del desarrollo económico es un sistema capitalista moderno, competitivo y funcional, esta postura resulta contradictoria y conduce a la asignación ineficiente de recursos escasos hacia sectores o empresas improductivas que, amparadas en el discurso de la libre empresa, operan como estructuras clientelistas, monopólicas u oligopólicas bajo la protección del Estado.

Esto no es competencia genuina ni capitalismo moderno, sino una forma de rentismo que bloquea la innovación, reduce la productividad y frena el crecimiento de largo plazo.