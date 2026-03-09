Aprender a ver

Probablemente ha escuchado esta frase muchas veces: “Aquí no hay oportunidades”. Es una frase tan repetida que muchos la aceptan como si fuera una verdad absoluta. Pero cuando uno observa con más atención lo que ocurre todos los días en nuestras ciudades, aparece una pregunta interesante: ¿realmente no hay oportunidades, o simplemente no las estamos viendo?

Muchas de las oportunidades de negocio más reales no se parecen a las ideas que vemos en redes sociales. No empiezan con una “app” millonaria ni con una empresa enorme. Empiezan observando algo mucho más simple: problemas cotidianos.

Un emprendedor casi siempre comienza mirando cosas que otros ignoran. Por ejemplo, piense en cuántos servicios en nuestras ciudades todavía funcionan mal o simplemente no existen. Entregas que llegan tarde. Trámites que nadie entiende. Restaurantes que podrían atender mejor. Lugares donde la gente necesita algo rápido y nadie lo ofrece.

Ahí es donde aparecen los negocios. No porque alguien haya tenido una idea brillante, sino porque alguien decidió resolver algo que claramente hacía falta.

Muchos jóvenes piensan que emprender requiere grandes inversiones o contactos importantes. Pero la realidad es que muchos negocios comienzan mucho más pequeños de lo que imaginamos: ofreciendo un servicio mejor, resolviendo un problema específico o simplemente haciendo algo que otros no están haciendo bien.

El problema es que muchas veces estamos mirando hacia el lugar equivocado. Buscamos oportunidades gigantes cuando las más reales están en cosas simples. La ciudad donde usted vive está llena de pequeñas necesidades sin resolver. Personas que necesitan transporte, comida, reparaciones, servicios digitales, organización, logística o soluciones rápidas a problemas diarios.

Cada uno de esos problemas es una posible oportunidad. Los emprendedores que logran construir algo no necesariamente son los que tuvieron la idea más revolucionaria. Son los que se acostumbraron a observar, a identificar necesidades e intentar resolverlas.

Porque al final, las oportunidades casi nunca aparecen anunciadas. Están escondidas en los problemas que todos ven, pero que pocos deciden resolver.