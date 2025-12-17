Algo así como el CNE

El 8 de abril de 1964 se lanzó la misión no tripulada Gemini I. Pero fue Gemini III el primer vuelo tripulado de la nave espacial. Gemini hizo posible llegar a la Luna, el Transbordador Espacial y la vida en la Estación Espacial Internacional.

El primer intento de encuentro orbital debía tener lugar entre Gemini V y una sonda no tripulada. Este tuvo que ser abandonado tras fallar los propulsores de la sonda. El siguiente, previsto para Gemini VI, se canceló cuando la nave espacial de acoplamiento explotó poco después del lanzamiento.

Sin embargo, debido a la importancia del procedimiento, la Nasa lanzó la Gemini VII, tripulada por Frank Borman y Jim Lovell. Once días después, el 15 de diciembre de 1965, se lanzó la Gemini VI-A con Wally Schirra y Tom Stafford en una misión de intercepción.

En seis horas, las dos naves espaciales volaban en formación a una distancia de 36 metros entre sí. Gemini VII permaneció en el espacio dos días más después del regreso de Gemini VI-A, aterrizando el 18 de diciembre de 1965.

Las 12 misiones Gemini (10 de ellas tripuladas) se llevaron a cabo en un período de dos años y medio, entre los vuelos pioneros Mercury y los alunizajes Apollo, para probar la tecnología necesaria para llevar astronautas a la superficie lunar y regresarlos.

Gemini fue diseñada para transportar a dos astronautas en órbita.

Dentro de la cápsula cónica se encuentran un panel de instrumentos y una consola de control central, similar a la disposición de un automóvil, con dos asientos que podrían compararse con el asiento del conductor y el pasajero de un VW escarabajo.

Sobre cada asiento hay una escotilla que los astronautas pueden abrir para salir de la nave y realizar caminatas espaciales.