Ahogados en trámites

¿Ha intentado formalizar un negocio? Si lo ha hecho, es probable que haya experimentado lo que debería ser un trámite sencillo, pero que se convierte en un proceso abrumador por requisitos interminables y confusos. En lugar de encontrar un apoyo sólido para su idea, lo que recibe es un sistema lleno de obstáculos que retrasa su avance.

Este es un problema que enfrentan miles de hondureños cada año. Emprendedores con ideas innovadoras ven frustrados sus esfuerzos debido a un entorno burocrático que más bien los desmotiva.

La falta de modernización en los procesos administrativos se ha convertido en uno de los mayores frenos al crecimiento económico en el país. Mientras otras naciones aprovechan la digitalización para facilitar trámites, aquí seguimos atrapados en un sistema obsoleto que no solo favorece a unos pocos, sino que mantiene a la mayoría atrapada en un ciclo de ineficiencia. Algunos defienden este sistema, argumentando que es necesario para mantener el orden; sin embargo, los largos trámites y la corrupción son la realidad en muchos casos. Lejos de filtrar los negocios serios, el sistema actual solo favorece a aquellos con recursos o contactos para navegarlo, lo que perpetúa la injusticia y el estancamiento económico. La clave para mejorar este panorama pasa por una renovación integral de los trámites a través de la digitalización. Propongo una plataforma en línea que centralice todos los procesos, desde el registro de empresas hasta la obtención de permisos y financiamiento, es un paso esencial para hacer más eficiente el sistema. Este tipo de herramientas digitales no solo agilizarían los trámites, sino que reducirían oportunidades de corrupción y mejorarían la transparencia. No obstante, el éxito de esta transformación no solo depende de la tecnología. Es fundamental que el personal gubernamental reciba capacitación en áreas como la eficiencia administrativa y el manejo de plataformas digitales, garantizando tiempos de respuesta rápidos y eliminando trámites innecesarios. Para que Honduras realmente pueda avanzar, es urgente reformar sus instituciones y adaptar sus sistemas a las necesidades actuales. La burocracia no solo frena la innovación, sino que también

perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades.