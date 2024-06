¡Acabe con esas hormigas!

Un renombrado psiquiatra norteamericano, el Dr. Daniel G. Amen, refiriéndose a ese diálogo interno que todos sostenemos constantemente con nosotros mismos acuñó el término “Automatic Negative Thoughts”, que traducido literalmente sería “pensamientos automáticos negativos”. Con las primeras palabras de su término formó la palabra ANT, que en inglés significa “hormiga”. Explica a sus pacientes que igual que en día de campo las hormigas son indeseables al comer, también en nuestra vida diaria esos pensamientos negativos son igualmente indeseables.

El Dr. Amen suele recomendar a sus pacientes que “pisoteen esas hormigas” hasta acabar con ellas. ¿Cómo? Primero, nos dice, hay que identificarlas. Segundo, hay que eliminarlas sustituyéndolas por pensamientos más positivos que ayuden a vivir mejor. “No crea todo lo que oiga, aunque sea lo que usted se dice en su propia mente”, advierte.

Para identificar algunos tipos de estas “hormigas” nos da ejemplos. Él llama “inculparse” cuando uno se dice “Qué tonto soy”, “Soy un irresponsable”, “Me siento feo, me ponga la ropa que me ponga”. Otro tipo de hormiga está en “jamás, nunca o siempre”. “Jamás me darán una oportunidad”, “Nunca el jefe me dará ese ascenso”, “Siempre se me echan a perder mis planes”.

¿Cuál es su recomendación para “pisotear esas hormigas”? Nos dice que sustituyendo nuestros pensamientos negativos, diciéndoles que ya no les haremos caso, que basta ya de tanta recriminación que solamente nos hace sentir mal. Empiece a crear el hábito de pensar positivamente. “Soy una creación de Dios y por lo tanto un ser valioso, no me permitiré denigrarme más”. Cuente sus bendiciones, aquello de que sí dispone en este momento. Está vivo, tiene la oportunidad de pensar y controlar sus pensamientos. ¿Le parece esto poca cosa? Los cementerios están llenos de gente cuya oportunidad finalizó en esta tierra y que quizá con mucho gusto se cambiarían con usted.

LO NEGATIVO: Dejar que las “hormigas” se adueñen de nuestro futuro y lo hagan miserable.

LO POSITIVO: Acabar con esos pensamientos negativos, con la única forma de hacerlo conocida, desarrollando el hábito de pensar positivamente.