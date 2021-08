“La vida es como montar en bicicleta; para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote”: Albert Einstein. Todos hemos probado una limonada demasiado ácida o muy dulce porque había una desproporcionada relación de ingredientes, o mucho jugo de limón o demasiada azúcar. Si no se practica el equilibrio se pierde la agilidad y rapidez. Vemos que las personas que realizan ejercicios de equilibrio tienden a mejorar la coordinación de sus movimientos, más eficientes en su ejecución, ayudando a prevenir lesiones, fortaleciendo el sistema neuromuscular y aumentando la estabilidad del cuerpo. Lograr un equilibrio en la vida, espiritual, física e intelectual, es vital para lograr una renovación personal, crecimiento y desarrollo integral. No podemos dedicar el mismo tiempo cada día al espíritu, alma, cuerpo y mente; es un equilibrio entre extremos, y nuestra vida está en flujo constante. Lograrlo es duro, no es así de fácil, es prueba de ensayo y error. Muchos trabajan en su entorno, pero no sobre su entorno; es decir, muchos pueden trabajar en su negocio, pero no trabajar nunca sobre su negocio, desarrollándolo y edificándolo. Todos pueden trabajar en casa, pero no trabajar sobre su casa, adaptándola para facilitar mejor el estilo de vida.

El filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin escribió: “Usted no es un ser humano en busca de una experiencia espiritual, usted es un ser espiritual inmerso en una experiencia humana”. Nuestro espíritu es la esencia de quienes somos. Cuidemos el cuerpo, es el bien preciado de mayor valor para operar en la vida; cuide su mente: “Leer es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo”, Joseph Addison, escritor inglés, y lograr el equilibrio de la prosperidad es la meta final: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”, 3 Juan 2 RVR60. El equilibrio es la última meta.