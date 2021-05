¿Aumentando inteligencia?

Una de las muchas cosas por las que debo estar agradecido con Dios, es el poder ver diariamente como la gente que me rodea se vuelve más inteligente. Ese es un privilegio que debo a mi trabajo como director de Dale Carnegie Training para Honduras y Costa Rica. No exagero. Literalmente he visto a muchísima gente desarrollar ese algo maravilloso, llamado inteligencia, que hace que nos desenvolvamos más eficazmente por la vida.