Propósitos para el Año Nuevo

Hace algunos años, más de los que en realidad quisiera, hacía mi lista de propósitos y metas para el año que iba a iniciar. Algunos parecían deseos, pero en aquel entonces me resultaba difícil saber aplicar la diferencia.

Aprendí con Emilio Santamaría cómo plantearse metas y hacer un plan de acción que permita lograrlas. Las metas deben ser claras, medibles y alcanzables, aunque siempre deben implicar desacomodarnos, es decir, implican esfuerzo. Esos conocimientos son vigentes y me siguen siendo útiles.

A través del tiempo, así como la experiencia de vida en Honduras, he aprendido que así como debemos tener planes, debemos estar preparados para lo inesperado.

Seguramente coincidirá conmigo en que tenemos que aprender a lidiar con la incertidumbre, que debemos adaptarnos al contenido de esa frase que cada vez es más de uso común: “si no pasa nada”.

Si no hay una crisis política, atizada por la corrupción al descubierto y por la impunidad campante que ponga en riesgo la frágil estabilidad del sistema, que hace mucho dejó de ser de pesos y contrapesos.

Si no hay una crisis económica, impulsada por algún sismo político o por la posibilidad de concretarse ciertas advertencias de retirar recursos de cooperación, que parecen ráfagas de viento gélido que arrecian, procedentes del norte.

Si no hay una crisis social mayor, visualizada en las caravanas, pero que en realidad sucede frente a nosotros, convertida en parte del escenario nacional, sin que seamos ya capaces de distinguirla.

Aprender a lidiar con la incertidumbre, crear un plan de contingencias, es necesario no solamente en las organizaciones, sino especialmente para cada persona.

Para este año, más allá de mis metas, también he decido hacer mis propósitos. Estos probablemente sean más difíciles de medir, pero seguro podré identificarlos.

Me propongo luchar contra la indiferencia, a identificar dónde y en qué momento puedo actuar en función del interés colectivo, pensando no solamente en mi propio bienestar, sino en el de los demás, aun cuando ellos sean desconocidos, no solamente desde mis decisiones laborales, sino también personales.

También me propongo a no contribuir a dañar la autoestima nacional con frases que únicamente denigran nuestra identidad y que, lejos de atacar situaciones particulares que es necesario señalar, están orientadas a reducir nuestro valor.

Me comprometo a luchar contra la adversidad, pero no con actitud negativa y poco propositiva, sino con esperanza y buena disposición, aceptar que la ingratitud es y será parte de la vida cotidiana, aprender que no debemos esperar nada a cambio, que hasta quienes menos esperamos pueden fallarnos, excepto Dios.

Me propongo a luchar por mantener mis valores, aun en circunstancias en las que sean poco apreciados o quizá hasta objeto de burla. Lo haré por convicción, no por reconocimiento.

Hoy soy consciente de que además de preparar las metas de Año Nuevo debo proponerme una actitud distinta, ya que sé que eso puede hacer la gran diferencia. A pesar del panorama poco claro, a pesar de la incertidumbre que nos acompaña, hay que trabajar para salir adelante.

Al iniciar 2019 le invito a construir sus propósitos y sus metas. El comienzo de un nuevo ciclo es una forma de recomenzar y, por tanto, un buen momento para hacer los cambios anhelados. ¡Feliz Año Nuevo!