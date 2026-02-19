Estafa Koriun
miércoles de ceniza
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mundo
The New York Times
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Retroceso humano
Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 07:23
-
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Sucesos
Niña muere y varias personas resultan heridas en accidente en Jutiapa
Redacción La Prensa
Premium
"Boom" en importación de vehículos: más de 600 mil unidades en la última década
Angelo Avila
Exclusivo suscriptores
Mundo
Escándalo real: la relación del expríncipe Andrés con el caso Epstein
Agencia EFE
Mundo
Detienen al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III
Agencia EFE
Deportes
Droopy y otros dos jugadores de Motagua sufren accidente; así quedó el carro
Redacción La Prensa
Deportes
Revelan los fuertes insultos que Vini dijo a Prestianni antes del escándalo
Redacción La Prensa
Honduras
Caso Diana Hernández reaviva debate sobre traslados médicos en Islas de la Bahía
Carlos Molina
Deportes
Así es la bella árbitra hondureña que cautiva en redes tras recibir gafete FIFA
Redacción La Prensa