*
Precio del dólar
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Precios de los combustibles durante la Semana Morazánica 2026
hace 2 min
X
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Derechazo en Brasil
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 00:00
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Descarga nuestra app
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Añadir La Prensa como fuente preferida
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Molina es señalado, se defiende y habla de su continuidad: "El fracaso lo puedes llamar tú"
Redacción La Prensa
Deportes
Tristeza en la 'H', seña polémica de Jamaica, dedicatoria de Palma y periodista enamora
Redacción La Prensa
Deportes
¡Bombazo! Jugador de Honduras renuncia a la Selección Nacional
Redacción La Prensa
Deportes
Señalan al culpable y decepción por Honduras: Pavón sorprendió
Redacción La Prensa
Deportes
Esposa de futbolista cautiva y el descuido de chica: las bellezas del Honduras vs Jamaica
Redacción La Prensa
Honduras
Médicos cumplen 29 días sin consultas por salarios atrasados en Honduras
Bladimir Ocon
Deportes
Madre de seleccionado hondureño explota contra José Molina
Redacción La Prensa
Deportes
Tabla de la Nations League: Honduras eliminada, pero sigue en la Liga A y Guatemala sorprende
Juan Carlos Miranda