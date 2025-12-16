Elecciones Honduras
Resultados
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Camarada Grinch
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 23:40
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Caricatura La Prensa
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Sucesos
¿Mujer que murió en el accidente de Guamilito estaba embarazada?
Redacción La Prensa
Premium
Dejar la declaratoria de elecciones al Congreso agravaría la crisis
Ariel Trigueros
Mundo
Hondureña acude a Migración para toma de huellas y termina deportada y separada de su bebé
Redacción La Prensa
Premium
Roosevelt Hernández podría convertirse en el nuevo secretario de Defensa
Redacción
Sucesos
Mujer muere en un accidente vial en el barrio Guamilito de SPS
Redacción La Prensa
Deportes
Dembélé 'goleó' a Lamine en The Best 2025: Messi sorprende con votación y ¿por qué no votó Cristiano?
Juan Carlos Miranda
Honduras
Sala Constitucional bloquea nombramiento interino ordenado por presidenta de la CSJ
Fernando Maldonado
Sucesos
Listado de las personas heridas en accidente de bus en Intibucá
Redacción La Prensa