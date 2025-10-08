¿Se puede reducir la turbulencia?

The New York Times

Por: Alexander Nazaryan/The New York Times

Bjorn Birnir teme que, en un vuelo, el pasajero de al lado le pregunte a qué se dedica. Birnir es uno de los principales estudiosos mundiales de la turbulencia, el movimiento caótico de fluidos, como el agua o el aire, en medio de una perturbación. Inevitablemente, su compañero de asiento le hará una pregunta que él se resiste a contestar: ¿Qué tan peligrosa es la turbulencia?

Hoy en día, los pasajeros se preguntan esto con cada vez mayor frecuencia, al tiempo que han ido empeorando las turbulencias severas.

En el 2023, investigadores británicos que revisaban varias décadas de datos meteorológicos hallaron que la turbulencia severa en el Atlántico Norte había aumentado un 55 por ciento entre 1979 y el 2020. (El estudio sólo analizó la turbulencia en cielo despejado, que ocurre cuando un avión no vuela a través de una tormenta o sobre una cordillera; ese tipo de turbulencia es especialmente difícil de predecir).

“He pensado muchas veces que sería maravilloso si pudiéramos hacer que los vuelos fueran un poco más placenteros”, dijo Birnir, director del Centro de Ciencias Complejas y No Lineales de la Universidad de California, en Santa Bárbara.

Su reciente artículo en la revista Physical Review Research presenta lo que posiblemente sea el modelo más avanzado de movimiento turbulento, añadió. A su vez, este modelo podría ayudar a ingenieros que se esfuerzan por lograr vuelos más seguros y menos estresantes.

“Se beneficiará el diseño de aviones”, dijo Birnir. “Definitivamente, deberíamos ver mejores modelos meteorológicos”.