Buscan el secreto genético de mujer que vivió 117 años

Por: Gina Kolata/The New York Times María Branyas Morera, en ese entonces la persona viva más longeva del mundo, tuvo una última petición antes de morir. "Por favor, estúdieme", dijo a Manel Esteller, director de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Branyas, una residente de Olot, España, falleció el año pasado a la edad de 117 años. Esteller y un amplio séquito de colegas cumplieron su deseo. Analizaron su sangre, saliva, orina y heces para tratar de averiguar por qué vivió tanto. De acuerdo con un artículo publicado recientemente en la revista Cell Reports Medicine, la respuesta en parte es que Branyas cuidaba su salud. Seguía una dieta mediterránea, no fumaba ni bebía, y caminó una hora diaria hasta inicios de la década del 2000, cuando hacerlo se volvió demasiado difícil. Además, tenía variantes genéticas que podrían predecir la longevidad. Se ha reportado que estas variantes protegen contra factores de riesgo comunes, como altos niveles de colesterol, demencia, enfermedades cardíacas y cáncer. "Tenía células que parecían más jóvenes que su edad", dijo Esteller.

Buenos genes

Los microbios que vivían dentro y fuera de su cuerpo, o su microbioma, están asociados con bajos niveles de inflamación, añadió. Su microbioma contenía una abundancia de un tipo de bacteria benéfica, Bifidobacterium, cuyo crecimiento puede ser estimulado por bacterias presentes en el yogurt. Branyas comía tres yogurts al día. Immaculata De Vivo, una genetista molecular en la Universidad de Harvard quien no participó en el estudio, declaró que las explicaciones de investigadores sobre la longevidad de Branyas eran “científicamente razonables”. No obstante, advirtió que, si bien la genética y los factores metabólicos podrían inclinar las probabilidades a favor o en contra de la enfermedad, “la causalidad de enfermedades por lo general es una cuestión de probabilidades más que de absolutos”. En otras palabras, buenos genes y microbiomas no lo mantendrán con vida por sí solos. Mary Armanios, oncóloga y genetista en la Escuela de Medicina Johns Hopkins, en Maryland, cuestionó las afirmaciones de que ciertas variantes genéticas pueden predecir la longevidad. Cuando investigadores buscaron variantes asociadas con una larga vida, compararon los genes de personas más jóvenes con los de personas centenarias. Sin embargo, los investigadores no saben si estas personas más jóvenes vivirán hasta los 100 años, comentó. Armanios apuntó que la genética y un buen microbioma distan mucho de explicar por completo por qué algunas personas viven tanto. Señaló que hay enormes diferencias en la esperanza de vida relacionadas con educación y nivel de ingresos. “Creo que, obviamente, hay mala genética que limita la esperanza de vida”, dijo. “Pero no estoy segura de que una buena genética sea suficiente para superar las limitaciones socioeconómicas”.