Crisis en Argentina desafía las promesas económicas de Milei

The New York Times

Por: Ana Ionova y Daniel Politi/The New York Times

Durante casi 20 meses, el optimismo llevó al Presidente argentino Javier Milei a volar alto pues parecía estar cerca de lograr un milagro económico.

Con amargos remedios financieros, Milei, un libertario radical, controló la inflación desenfrenada y recortó drásticamente un presupuesto abultado. Y mientras sus soluciones dificultaron la vida de millones de personas, su popularidad se basaba en la esperanza de que pudiera tener éxito donde sus predecesores habían tropezado: sacar a Argentina de una crisis crónica.

Luego, en las últimas semanas, Milei se vio enfrentando a una crisis económica tan grave —los inversionistas comenzaron a vender el peso argentino por pánico y a deshacerse de activos argentinos— que alimentó el pánico ante un posible impago de los enormes préstamos internacionales del País e impulsó al Presidente Trump a ofrecer un rescate de 20 mil millones de dólares a su aliado sudamericano.

El Tesoro de EU dijo estar listo para hacer “lo necesario” para evitar que los mercados descarrilen la agenda económica de Milei.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

El apoyo estadounidense ha calmado, por ahora, el nerviosismo del mercado. La ayuda financiera también podría resultar crucial para el futuro político de Milei, ya que las elecciones legislativas de este mes se perfilan como una prueba para sus políticas.