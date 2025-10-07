Crisis en Argentina desafía las promesas económicas de Milei

Por: Ana Ionova y Daniel Politi/The New York Times
Durante casi 20 meses, el optimismo llevó al Presidente argentino Javier Milei a volar alto pues parecía estar cerca de lograr un milagro económico.
Con amargos remedios financieros, Milei, un libertario radical, controló la inflación desenfrenada y recortó drásticamente un presupuesto abultado. Y mientras sus soluciones dificultaron la vida de millones de personas, su popularidad se basaba en la esperanza de que pudiera tener éxito donde sus predecesores habían tropezado: sacar a Argentina de una crisis crónica.
Luego, en las últimas semanas, Milei se vio enfrentando a una crisis económica tan grave —los inversionistas comenzaron a vender el peso argentino por pánico y a deshacerse de activos argentinos— que alimentó el pánico ante un posible impago de los enormes préstamos internacionales del País e impulsó al Presidente Trump a ofrecer un rescate de 20 mil millones de dólares a su aliado sudamericano.
El Tesoro de EU dijo estar listo para hacer “lo necesario” para evitar que los mercados descarrilen la agenda económica de Milei.
El apoyo estadounidense ha calmado, por ahora, el nerviosismo del mercado. La ayuda financiera también podría resultar crucial para el futuro político de Milei, ya que las elecciones legislativas de este mes se perfilan como una prueba para sus políticas.
Elevado costo de vida
La crisis actual de Argentina ha subrayado los retos para resolver sus prolongados problemas económicos, resultado de décadas de gasto descontrolado y mal manejo gubernamental. Y señala que las soluciones de Milei podrían estar poniendo a prueba la paciencia de la gente, al tiempo que su estrategia económica impacta los salarios y eleva el costo de la vida.
Milei fue electo en el 2023 gracias a la promesa de recortar drásticamente el gasto público y transformar la economía. La inflación mensual, que se situaba en el 12.8 por ciento antes de asumir el cargo, ha caído por debajo del 2 por ciento en los últimos meses. Al despedir a decenas de miles de empleados públicos y recortar el gasto en áreas como la asistencia social y la investigación, ha equilibrado el presupuesto por primera vez en más de una década.
“Ha hecho más bien de lo que muchos anticipaban”, dijo Alejandro Werner, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, la apuesta de Milei de que sus políticas encaminarían a Argentina hacia el crecimiento aún no ha rendido frutos. Casi un tercio de los argentinos vive en la pobreza y los subsidios para transporte, comedores populares y medicamentos han sido recortados.
Y Milei ha cometido errores, dicen los economistas. Una piedra angular de su agenda ha sido eliminar los apoyos gubernamentales que apuntalaban la moneda. Recortó drásticamente el valor del peso e introdujo políticas destinadas a alinearlo con los mercados cambiarios.
Pero Milei, dijeron los expertos, no ha logrado acumular suficientes reservas de divisas que el banco central argentino necesita para defender y estabilizar el valor del peso durante los episodios empanicados de venta.
Cuando fue electo, Milei atribuyó los problemas económicos a políticos corruptos, afirmando que la situación probablemente empeoraría antes de mejorar. El plan de rescate estadounidense le ha dado tiempo a Milei. Pero “ninguna fuerza estadounidense será suficiente” si Milei no corrige el rumbo con miras a la estabilidad económica a largo plazo, afirmó Werner.
©The New York Times Company 2025