Ensayo de una boda a la que nunca asistiré

The New York Times

Por: Jennifer Steil/The New York Times

Cuando mi hija adolescente se matriculó en un curso de actuación en el Teatro Nacional de Gran Bretaña durante sus recientes vacaciones escolares, le pregunté a mi oncóloga si podía acompañarla. “Es sólo una semana”, le dije. “Prometo que volveré. No quiero perderme más quimio”.

“Ve”, dijo. “Diviértete con tu hija”. Mientras aún puedes, la oí pensar.

Me preguntaba cómo sobreviviría al viaje desde nuestra casa en el sur de Francia hasta Londres. Mis glóbulos rojos habían bajado muchísimo, requiriendo infusiones e inyecciones de hierro para obligar a mi cuerpo a producir hemoglobina. Siempre estaba agotada. Pero me obligué a seguir moviéndome. Esto era importante.

El teatro es una pasión que ha unido a nuestra pequeña familia. Trabajé como actriz durante años. Mi marido, Tim, se saltaba la escuela de niño para asistir a las funciones de la Royal Shakespeare Company. Y mi hija, Theadora, insistió en que viéramos “Noche de Reyes” en su octavo cumpleaños. Está decidida a labrarse una carrera en el escenario.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

Este era un viaje que quizá no pueda repetir. Tres años antes, el cáncer penetró mis defensas de brócoli y ejercicio diario, y vino por mis ovarios. No hay cura para mi tipo de cáncer de ovario, sólo tratamientos —algo que Tim, Theadora y yo hemos tardado en aceptar.

Otras personas podrían morir de ello, pero ¿yo? ¡No había comido un grano refinado desde 1984! Había corrido una maratón y aprendido a pararme de cabeza. ¿Todo eso fue en vano?

Mantuvimos el optimismo durante el primer año de quimioterapia y cirugía eviscerante, durante mi primera recurrencia tras una brevísima remisión, hasta mi segunda recurrencia este año.

“Tienes que decirle a tu hija que el tiempo es oro”, dijo mi oncóloga francesa.

Theo tiene 15 años. Ha crecido en Yemen, Jordania, Inglaterra, Bolivia, Uzbekistán y Francia. Lo más consistente en su vida he sido yo. Como trabajo desde casa como escritora, puedo pasar más tiempo con ella. Su padre también ha sido una presencia consistente, pero el trabajo de Tim como diplomático británico lo ha mantenido ocupado.

Durante Covid, Theadora y yo fuimos evacuadas a la fuerza de Tashkent, Uzbekistán, y estuvimos separadas de Tim durante un año. Las evacuaciones y las separaciones son un efecto secundario común de la vida diplomática.

Mi diagnóstico trastocó nuestras vidas. Durante mis primeros 18 meses de tratamiento en Londres, estuve sola. Theo estudiaba en Tashkent, donde Tim estaba asignado. No podíamos darnos el lujo de que renunciara. Amigos me alojaron y otros me cuidaron.

Cuando Tim se jubiló hace dos años, nos mudamos a Francia, a la única casa de la que hemos sido dueños. Estábamos deseando vivir en nuestro propio espacio, poder finalmente desempacar las maletas.

El año pasado, Theo empezó el lycée (preparatoria). Está allí de lunes a viernes y vuelve a casa los fines de semana. Esto es común en la Francia rural, donde muchos niños viven demasiado lejos de sus preparatorias como para desplazarse. Theo esperaba con ilusión su nueva independencia y el programa de teatro que ofrece su escuela. Aunque sólo deseaba tenerla a mi lado, sabía que estos eran los años en que debía encontrarse.

Para entonces, llevaba cinco meses con quimioterapia semanal y me alegraba de que Theo no me viera en mis peores días. Los fines de semana, subíamos a la montaña que había detrás de nuestro pueblo y practicábamos ejercicios de teatro.

Cuando mi oncóloga me dio permiso para tomarme una semana libre de quimioterapia para ir a Londres, me emocioné. ¡Una semana entera con Theo! ¡Sin hospitales!

No fue hasta que estuvimos en Lille, tomando café entre trenes, que me preguntó por mi reciente cita con la oncóloga. Empezó preguntándome si podía llevarla a un campamento de teatro en Estados Unidos, y tuve que decirle que no estaba segura de poder llevarla.

“No parece que vaya a haber una pausa en mis tratamientos”, dije. “Quizás nunca”.

Y luego le dije que era posible que no estuviera viva. “No pierdo la esperanza”, dije. “Haré todo lo posible por seguir viva hasta que alguien encuentre una cura. Pero no quiero mentirte sobre cómo están las cosas”.

Ella lloró y yo lloré y me disculpé por ponerla triste, y ella dijo que no era mi culpa. En el Eurostar, siguió llorando. “Quiero que me veas crecer”, dijo, “y enamorarme de alguien que me quiera, que me veas—”

“Lo sé”, dije. “Yo también. Quiero vivir para verte feliz. Para verte encontrar el amor. Haré todo lo que pueda. Lo prometo”.

“¿Quién va a ir a comprar el vestido de novia conmigo?”, dijo. “Espera. ¿Podemos hacerlo en Londres? ¿O sea, fingir que me caso? ¿Para que podamos vivir la experiencia juntas?”.

“No veo por qué no”, dije. “Podría ser un buen ejercicio para nuestras habilidades teatrales”.

“¡Ok!”, dijo. “¿Y cómo conocí a mi prometido y cómo me propuso matrimonio?”.