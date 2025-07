Palm Beach prospera, pero extraña su calma pre-MAGA

The New York Times

PALM BEACH, Florida — En Palm Beach no hay mapas a las estrellas . Se necesita un guía, y Dana Koch lleva 22 años vendiendo bienes raíces allí.

Por: David Segal/The New York Times

“Se convirtió en un club mayoritariamente judío”, dijo Laurence Leamer, autor de “Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace”.

También se convirtió, muy pronto, en el lugar más animado de la isla.

Después del 2016, y del inicio del primer mandato de Trump, los lugareños descubrieron que Mar-a-Lago estaba abarrotado de gente que no era de su agrado. Conseguir una reserva para cenar se convirtió en una tarea. Muchos de la vieja guardia renunciaron, reemplazados por el nuevo contingente. Hoy, la cuota de inscripción es de un millón de dólares, reporta Bloomberg, y la mansión está más concurrida que nunca.

“Todos intentan acercarse al Presidente y a su círculo íntimo”, dijo Melissa Rein Lively, fundadora y directora ejecutiva de America First PR.

La gente que apoya a MAGA no es precisamente bienvenida en la isla.

“Es como convertibles nuevos, uñas postizas, senos falsos, cabello falso, ojos falsos y joyas enormes”, dijo Celerie Kemble, una decoradora de interiores que prefiere sus recuerdos de un lugar lleno de pies descalzos y autos llenos de arena.

Las diferencias no son sólo estéticas. Cientos de organizaciones sin fines de lucro acuden anualmente de noviembre a mayo. El calendario está repleto de oportunidades para arreglarse y firmar un cheque. Pero donar a causas locales no políticas, como museos y hospitales, no es una prioridad para muchos seguidores de Trump, dijo Leamer.

En la Avenida Worth, una de las grandes zonas comerciales más prestigiosas del mundo, las ventas de ropa, joyas y demás aumentaron 30 por ciento de diciembre a mayo comparado con el mismo periodo el año anterior, dijo Marianna Abbate, del Luxury PR & Hospitality Group, que realiza encuestas a minoristas. Añadió que la gran mayoría de los compradores vivía en otros lugares.