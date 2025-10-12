La libertad de expresión de EEUU, tema de burla en Arabia Saudí

The New York Times

Por: Ismaeel Naar y Erika Solomon/The New York Times

RIAD, Arabia Saudita — Durante semanas, les llovieron burlas a los comediantes estadounidenses que se presentarían en Arabia Saudita —un país poco conocido por sus libertades civiles.

Pero para cuando subieron al escenario, los comediantes habían convertido en objeto de burla a la libertad de expresión en Estados Unidos.

“Dicen ahorita en Estados Unidos que si hablas de Charlie Kirk, te cancelarán”, bromeó el comediante Dave Chappelle el 27 de septiembre en el Festival de Comedia de Riad, el primer evento de su tipo en Arabia Saudita. “No sé si sea cierto, pero lo voy a averiguar”.

Cuando Chappelle dijo ante una audiencia de 6 mil personas, “Es más fácil hablar aquí que en Estados Unidos” despertó vítores.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

Chappelle se presentaba en Riad mientras un divisivo debate sobre la libertad de expresión invadía Estados Unidos. Todo comenzó después de que Jimmy Kimmel, conductor de televisión nocturno, fue retirado brevemente del aire tras crecientes críticas de muchos conservadores y un regulador federal por un monólogo que pronunció sobre el asesinato de Kirk, un activista de derecha. El Presidente Donald J. Trump ha pedido a los reguladores que consideren revocar las licencias de las cadenas de televisión que transmiten a sus críticos.

Más de 50 de las figuras más importantes de la comedia occidental se presentaron en el festival de Riad, que finalizó el jueves. Los espectáculos fueron financiados por el Gobierno saudí, que restringe severamente la libertad de expresión.