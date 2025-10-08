Hallan un tesoro valorado en más de un millón de dólares frente a las costas de Florida

The New York Times

Por: Hannah Ziegler/The New York Times En julio de 1715, una flota de barcos españoles partió de Cuba con un acopio de monedas de oro y plata reunidas en Centro y Sudamérica. Aproximadamente a una semana de iniciar el viaje, un huracán entró a la trayectoria de la flota y todos los barcos, menos uno, se hundieron frente a la costa este de Florida. Algunos historiadores estiman que se perdieron bajo las olas oro, plata y joyas con valor de 400 millones de dólares, y la zona se convirtió en el hogar de algunos de los tesoros marítimos más codiciados del continente. Durante el verano, 1715 Fleet Queens Jewels, una empresa de salvamento de naufragios, continuó con el largo esfuerzo por recuperar el botín de la flota, descubriendo más de mil monedas de plata y oro valuadas en conjunto en aproximadamente un millón de dólares. La empresa, propietaria de los derechos exclusivos de salvamento de la flota, halló las monedas en junio y julio, en las aguas frente a lo que se conoce como la Costa del Tesoro de Florida. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

Misterio

Las monedas de plata son reales acuñados en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia, informó la compañía en un comunicado de prensa reciente. Muchas tienen fechas y marcas de ceca visibles, y su excepcional estado sugiere que podrían haber formado parte de un mismo cofre o cargamento que se derramó al hundirse el barco. “Cada moneda es una pieza de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la época dorada del Imperio español”, dijo Sal Guttuso, director de operaciones de la compañía, en el comunicado de prensa. “Encontrar mil de ellas en una sola recuperación es inusual y extraordinario”. El hallazgo de aproximadamente mil monedas grandes de plata fue el mayor botín de la compañía en el sitio del naufragio de 1715 desde 1990, dijo Guttuso en una entrevista telefónica el 2 de octubre. La preservación de las monedas fue sorprendente y ofrece a los historiadores una “cápsula del tiempo” de lo que había en los cofres del tesoro durante el Imperio español, explicó Guttuso. La mayoría de las monedas fueron acuñadas en la Ciudad de México, añadió. Las monedas recuperadas se someterán a diversas medidas de conservación, incluyendo electrólisis para mitigar la sal y la corrosión. La compañía también debe pesar, fotografiar y registrar cada moneda antes de que la colección pueda exhibirse al público.