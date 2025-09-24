Gaza lucha por rescatar su patrimonio cultural en plena ofensiva israelí

The New York Times

Por: Ephrat Livni/The New York Times

Un día antes de lanzar una ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza a principios de este mes, las autoridades israelíes emitieron un comunicado críptico sobre el traslado seguro de artefactos arqueológicos asociados con la comunidad cristiana de la zona. Acompañando al anuncio había imágenes de un almacén repleto de hallazgos históricos y cajas siendo cargadas en camiones.

Se omitió la historia de fondo: cómo las autoridades francesas y el Vaticano se apresuraron a salvar los objetos después de que el Ejército israelí advirtió de sus planes para bombardear un edificio que albergaba la bodega de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, que ha estado excavando en la región desde 1890.

En un lugar donde numerosas culturas han vivido y en ocasiones se han enfrentado durante milenios, los reclamos territoriales e históricas son objeto de acaloradas disputas. Por lo tanto, las ruinas y las reliquias pueden utilizarse como prueba de quiénes son los verdaderos propietarios de la tierra.

Algunos cuestionaron el énfasis en las reliquias cristianas. La bodega, que guarda hallazgos de 30 años de excavaciones en sitios importantes, representa sólo una parte del patrimonio cultural de Gaza a lo largo de más de 5 mil años. Gran parte de ese patrimonio ya ha sido dañado desde que comenzó la guerra.

Los arqueólogos afirman que es una pérdida para todos. “Nadie gana cuando se destruye el patrimonio”, declaró Olivier Poquillon, director de la escuela de arqueología. “El patrimonio es algo que tenemos en común, y cuando se destruye es como cortar las raíces de un árbol. Sea cual sea mi origen cultural, religioso o étnico, estoy perdiendo parte de mi propia historia”.