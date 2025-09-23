La sorprendente confesión de la autora de ‘Comer, Rezar, Amar’,

Por: Alexandra Alter/The New York Times
En julio del 2017, Elizabeth Gilbert publicó un mensaje a sus más de un millón de seguidores en Facebook sobre su pareja, Rayya Elias, quien se estaba muriendo de cáncer. Incluía un video de Elias cantando una canción que habían compuesto juntas, “Happy Home”, y Gilbert terminaba con una nota esperanzadora, afirmando que era posible encontrar “remansos de paraíso en la tierra, incluso entre todo el sufrimiento, la pérdida y el dolor”.
Gilbert había anunciado su relación el otoño anterior, revelando que había puesto fin a su matrimonio para estar con Elias, a quien los médicos le pronosticaban seis meses de vida. Pero el estoico mensaje que compartió con sus lectores —muchos de ellos fieles seguidores desde que sus memorias del 2006, “Come, Reza, Ama”, la convirtieron en un ícono de la autoayuda— disfrazaba una historia mucho más sombría.
Elias, una ex adicta a la heroína que llevaba años sobria, recayó en la adicción tras su diagnóstico. Se quedaba despierta toda la noche en el penthouse que compartían en Nueva York, ingiriendo whisky, morfina, Vicodin, mariguana, fentanilo y cocaína, que Gilbert compraba en el barrio. Se había vuelto abusiva y paranoica, arremetiendo contra Gilbert y negándose a dejarla dormir o a contratar a una ayudante. Gilbert se automedicaba con alcohol, Xanax, Ambien, psilocibina y MDMA.
Más o menos cuando publicó el video, la situación se había agravado tanto que decidió que la única forma de salvarse era cometer un asesinato. Planeó reemplazar la morfina de Elias con somníferos y luego cubrirla con suficientes parches de fentanilo como para matarla. Estaba preparada para actuar, pero Elias percibió algo y la confrontó.
Al recordar ese momento, que relata a profundo detalle en sus nuevas memorias, “Hasta la Orilla del Río”, Gilbert todavía no puede creer lo cerca que estuvo de matar al amor de su vida. “Soy la linda señora que escribió ‘Come, Reza, Ama’, y estoy en el parque con fentanilo, morfina y somníferos intentando planear un asesinato”, dijo en su departamento en Nueva York, donde ahora lleva una vida tranquila con su perra rescatada, Pepita.
Vulnerabilidad
Ahora, a sus 56 años, sobria y célibe, y comprometida con un programa de 12 pasos para la adicción al sexo y al amor, Gilbert irradia calma. Con su cabello canoso y casi al rape, posee el porte sereno de un monje —un monje con un sentido del humor astuto y autocrítico. Su reciente evolución es la más reciente de una serie de transformaciones radicales que ha narrado en sus memorias, ensayos, discursos y publicaciones en redes sociales, donde cuenta con 2.7 millones de seguidores.
En “Come, Reza, Ama”, Gilbert reveló cómo abandonó un matrimonio insatisfactorio y emprendió un viaje de autodescubrimiento por el mundo, buscando placer y belleza en Italia, el despertar espiritual en India y encontrando el amor en Indonesia. El libro vendió más de 18 millones de ejemplares en todo el mundo, se tradujo a docenas de idiomas y fue adaptado al cine, recaudando más de 200 millones de dólares. Para millones de lectores, fue una guía sobre cómo deshacerse de una vida mediocre y encontrar el amor y la realización espiritual.
“Hasta la Orilla del Río” es otra historia dramática de pérdida y autodescubrimiento, con un grado de exposición que resulta audaz incluso para Gilbert.
Relata cómo se enamoró de Elias, una carismática estilista y rockera sirio-estadounidense con un pasado criminal. La pareja se conoció en el 2000 cuando Gilbert, entonces periodista, fue enviada a ver a Elias por una amiga. Dieciséis años después, cuando a Elias le diagnosticaron cáncer, Gilbert abandonó otro matrimonio para estar con ella.
Lo que comenzó como una historia de amor frenética y condensada se transformó en algo desquiciado. Consumiendo drogas duras de nuevo, Elias se convirtió en una amenaza. Gilbert perdió el juicio, hasta que finalmente cortó con Elias. En sus últimas semanas, Elias estuvo sobria y rodeada de amigos y familiares. Se reconcilió con Gilbert, quien estuvo presente cuando falleció en 2018.
No está claro si los fans de Gilbert acogerán con agrado su confesionario más reciente. En Goodreads, algunos la han elogiado como “radiantemente tierna” y “devastadoramente vulnerable”, mientras que otros han expresado su escepticismo. Tras la publicación de un extracto en la revista New York, algunos criticaron duramente a Gilbert por “decirnos cómo vivir y crear cuando, claramente, no tiene ni idea”.
Gilbert reconoce que esta historia choca con la versión de sí misma que presentó anteriormente. Pero hay una buena razón para las discrepancias, afirmó —no es la misma persona que era cuando escribió “Come, reza, ama”.
©The New York Times Company 2025