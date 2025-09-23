La sorprendente confesión de la autora de ‘Comer, Rezar, Amar’,

The New York Times

Por: Alexandra Alter/The New York Times

En julio del 2017, Elizabeth Gilbert publicó un mensaje a sus más de un millón de seguidores en Facebook sobre su pareja, Rayya Elias, quien se estaba muriendo de cáncer. Incluía un video de Elias cantando una canción que habían compuesto juntas, “Happy Home”, y Gilbert terminaba con una nota esperanzadora, afirmando que era posible encontrar “remansos de paraíso en la tierra, incluso entre todo el sufrimiento, la pérdida y el dolor”.

Gilbert había anunciado su relación el otoño anterior, revelando que había puesto fin a su matrimonio para estar con Elias, a quien los médicos le pronosticaban seis meses de vida. Pero el estoico mensaje que compartió con sus lectores —muchos de ellos fieles seguidores desde que sus memorias del 2006, “Come, Reza, Ama”, la convirtieron en un ícono de la autoayuda— disfrazaba una historia mucho más sombría.

Elias, una ex adicta a la heroína que llevaba años sobria, recayó en la adicción tras su diagnóstico. Se quedaba despierta toda la noche en el penthouse que compartían en Nueva York, ingiriendo whisky, morfina, Vicodin, mariguana, fentanilo y cocaína, que Gilbert compraba en el barrio. Se había vuelto abusiva y paranoica, arremetiendo contra Gilbert y negándose a dejarla dormir o a contratar a una ayudante. Gilbert se automedicaba con alcohol, Xanax, Ambien, psilocibina y MDMA.

Más o menos cuando publicó el video, la situación se había agravado tanto que decidió que la única forma de salvarse era cometer un asesinato. Planeó reemplazar la morfina de Elias con somníferos y luego cubrirla con suficientes parches de fentanilo como para matarla. Estaba preparada para actuar, pero Elias percibió algo y la confrontó.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

Al recordar ese momento, que relata a profundo detalle en sus nuevas memorias, “Hasta la Orilla del Río”, Gilbert todavía no puede creer lo cerca que estuvo de matar al amor de su vida. “Soy la linda señora que escribió ‘Come, Reza, Ama’, y estoy en el parque con fentanilo, morfina y somníferos intentando planear un asesinato”, dijo en su departamento en Nueva York, donde ahora lleva una vida tranquila con su perra rescatada, Pepita.