Kodak se reinventa y vuelve a brillar en 2025

Por: David Andreatta/The New York Times Incluso entre los llamativos letreros en la bulliciosa calle principal de Seongsu-dong, destaca la fachada amarillo mostaza de la Kodak Corner Shop. En una tarde de verano, la tienda de ropa de dos plantas hervía de compradores. “Comparte momentos. Comparte la vida” —un lema lanzado por Kodak hace casi un cuarto de siglo— colgaba sobre la puerta. La gente recorría los estantes de ropa marca Kodak, incluyendo pantalones cortos, camisetas, gorras, mochilas, vestidos de verano y sandalias. Erye An, una fotógrafa de cine de 27 años, modelaba una bolsa cruzada adornada con el logotipo rojo y amarillo de obturador de cámara de Kodak, que en su momento fue uno de los símbolos más reconocibles del mundo. An, quien mencionó que su refrigerador estaba lleno de película Kodak y kimchi, dijo que la tienda reflejaba los tonos “ensoñadores” de las fotografías analógicas y evocaba una sensación nostálgica.

Su amiga, Lee Young-ji, estudiante de mercadotecnia de 30 años, explicó por qué la tienda estaba tan concurrida: "Es porque Kodak no ha perdido su toque emocional". La Eastman Kodak Company, una marca tan grande en su apogeo como Apple o Google hoy, se ha convertido en una historia aleccionadora para las empresas que tardan en adaptarse al cambio. En sus oficinas generales en Rochester, Nueva York, la mayoría de los aproximadamente 200 edificios que alguna vez ocuparon su campus de casi 530 hectáreas han sido demolidos o están ocupados por otras empresas.

Resurgimiento

Pero Kodak está viviendo un nuevo momento gracias a acuerdos de licencia de marca con fabricantes de una amplia gama de productos. Su logotipo aparece en artículos como ropa, equipaje y lentes; en hardware como paneles solares, lámparas de mano y generadores; y en equipo audiovisual como televisores, grabadoras de voz y binoculares. Su ubicuidad quizás no sea tan evidente en ningún otro lugar como en Corea del Sur, donde hay 123 tiendas a la fecha que venden exclusivamente productos de Kodak Apparel, el nombre de la línea de ropa. No hay tiendas así en Estados Unidos. Las licencias de marca son una parte creciente, aunque pequeña, del negocio de Kodak, que representó 20 millones de dólares en ingresos el año pasado, un aumento del 35 por ciento contra hace cinco años, cuando la marca se convirtió en un segmento independiente.