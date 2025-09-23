Aranceles de Trump ponen en jaque producción de tacones de lujo

The New York Times

Por: Ana Swanson/The New York Times

WASHINGTON — Ruthie Davis tomó un zapato de un estante de creaciones de colores vivos, sus largas uñas lilas recorriendo un tacón de casi el largo de la palma de su mano. Era el tipo de tacón estratosférico que la ha ayudado a forjarse un nombre como diseñadora de zapatos.

Esos tacones, muy demandados en Estados Unidos, ahora se acumulan en su fábrica en Brasil, donde los envíos a EU están suspendidos debido a los altísimos aranceles del Presidente Donald J. Trump.

Brasil parecía una apuesta segura para una pequeña empresa como la suya, menos costosa que fabricar en Italia y más adecuada para un negocio de lujo a pequeña escala que las enormes fábricas de tenis de China. Pero la decisión de Trump en agosto de imponer un arancel del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas ha trastornado esa estrategia. Davis ha pospuesto más envíos, temerosa de la enorme factura arancelaria que tendría que afrontar.

“El problema es que no podemos absorber un arancel del 50 por ciento a estas marcas más pequeñas y no tenemos flexibilidad para trasladar nuestra producción”, dijo. “No contamos con este enorme presupuesto ni con todo este dinero”.

Aunque sus zapatos se venden a entre 500 y mil dólares, Davis dijo que era difícil lograr ganancias. Sus zapatos suelen venderse con un descuento sobre ese precio. Paga mucho por el envío y la mercadotecnia.