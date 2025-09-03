¿Se prepara EEUU para una confrontación militar con Venezuela?

Por: Charlie Savage, Helene Cooper y Eric Schmitt/The New York Times
WASHINGTON — la Administración Trump está avivando agresivamente las tensiones con Venezuela y su Presidente, Nicolás Maduro, y parece estar creando las condiciones que podrían conducir a una confrontación militar.
Un importante aumento en tropas navales estadounidenses se ha llevado a cabo fuera de aguas venezolanas, al tiempo que la Administración ha intensificado su retórica beligerante sobre la lucha contra los cárteles de la droga y ha calificado a Maduro de líder de cartel terrorista. Todo eso plantea la pregunta de si el objetivo final es simplemente contrarrestar los barcos de narcotráfico o una posible guerra para cambiar el régimen.
El Presidente Donald J. Trump firmó en julio una directiva, aún secreta, que da instrucciones al Departamento de Defensa de EU a usar la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su Administración ha calificado de organizaciones “terroristas”. Casi al mismo tiempo, la Administración declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificó a su Gobierno de ilegítimo.
Desde entonces, el Departamento de Defensa de EU ha estado movilizando efectivos de la Armada, incluyendo buques de guerra, al sur del Mar Caribe. En respuesta, Maduro anunció el 18 de agosto el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo su País y juró “defender nuestros mares, cielos y tierras” de cualquier incursión.
La Administración Trump ha dicho poco sobre sus intenciones, y el Departamento de Defensa de EU se negó a comentar sobre los detalles del despliegue. Sin embargo, Sean Parnell, portavoz principal del Departamento, afirmó que los cárteles “han incurrido en violencia y terrorismo históricos en todo nuestro hemisferio —y en todo el mundo— que han desestabilizado las economías y la seguridad de los países, además de inundar a EU con drogas letales, criminales violentos y pandillas despiadadas”.
Añadió que el Departamento de Defensa “sin duda desempeñará un papel importante para cumplir el objetivo del Presidente de eliminar la capacidad de estos cárteles de amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos y su pueblo”.
Objetivos
EU está desplegando a la región tres destructores con misiles guiados. Funcionarios estadounidenses indicaron que los buques de guerra irán tras embarcaciones operadas por cárteles de la droga que transportan fentanilo a EU.
También está siendo desplegando el Grupo de Preparación Anfibia Iwo Jima —que incluye los buques de guerra USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, con 4 mil 500 marineros a bordo— y la 22ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, con 2 mil 200 marines, informaron funcionarios del Departamento de Defensa. Varios aviones de vigilancia P-8 y un submarino también se dirigen a la región, añadieron las autoridades.
Aún no está claro qué criterios o reglas de enfrentamiento está considerando la Administración para cualquier operación que utilice la fuerza armada.
Durante el periodo en que Trump no estuvo en la Presidencia, una oleada de venezolanos, la mayoría huyendo del caos político y económico del Gobierno de Maduro, inundó Estados Unidos. Al parecer, entre ellos se encontraban algunos miembros de bandas criminales venezolanas, incluyendo una llamada Tren de Aragua.
Brian Finucane, ex abogado del Departamento de Estado de EU, dijo que la Administración Trump parece tener objetivos contradictorios con Venezuela. Sus deseos por usar la fuerza militarizada contra los cárteles y deponer a Maduro entran en conflicto con su deseo de persuadir a Maduro para que coopere en la repatriación de más migrantes venezolanos deportados, afirmó.
Finucane añadió que la muestra de poderío militar podría formar parte de una campaña de presión para lograr este último objetivo.
©The New York Times Company 2025