¿Se prepara EEUU para una confrontación militar con Venezuela?

Por: Charlie Savage, Helene Cooper y Eric Schmitt/The New York Times

WASHINGTON — la Administración Trump está avivando agresivamente las tensiones con Venezuela y su Presidente, Nicolás Maduro, y parece estar creando las condiciones que podrían conducir a una confrontación militar.

Un importante aumento en tropas navales estadounidenses se ha llevado a cabo fuera de aguas venezolanas, al tiempo que la Administración ha intensificado su retórica beligerante sobre la lucha contra los cárteles de la droga y ha calificado a Maduro de líder de cartel terrorista. Todo eso plantea la pregunta de si el objetivo final es simplemente contrarrestar los barcos de narcotráfico o una posible guerra para cambiar el régimen.

El Presidente Donald J. Trump firmó en julio una directiva, aún secreta, que da instrucciones al Departamento de Defensa de EU a usar la fuerza militar contra algunos cárteles de la droga latinoamericanos que su Administración ha calificado de organizaciones “terroristas”. Casi al mismo tiempo, la Administración declaró que un grupo criminal venezolano era una organización terrorista y que Maduro era su líder, al tiempo que calificó a su Gobierno de ilegítimo.

Desde entonces, el Departamento de Defensa de EU ha estado movilizando efectivos de la Armada, incluyendo buques de guerra, al sur del Mar Caribe. En respuesta, Maduro anunció el 18 de agosto el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo su País y juró “defender nuestros mares, cielos y tierras” de cualquier incursión.

La Administración Trump ha dicho poco sobre sus intenciones, y el Departamento de Defensa de EU se negó a comentar sobre los detalles del despliegue. Sin embargo, Sean Parnell, portavoz principal del Departamento, afirmó que los cárteles “han incurrido en violencia y terrorismo históricos en todo nuestro hemisferio —y en todo el mundo— que han desestabilizado las economías y la seguridad de los países, además de inundar a EU con drogas letales, criminales violentos y pandillas despiadadas”.

Añadió que el Departamento de Defensa “sin duda desempeñará un papel importante para cumplir el objetivo del Presidente de eliminar la capacidad de estos cárteles de amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos y su pueblo”.