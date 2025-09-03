Alarman en El Salvador nuevas reglas escolares con estilo militar

The New York Times

Por: James Wagner/The New York Times

Uniforme limpio. Sólo cortes de cabello aprobados. Saludar al entrar al aula y despedirse al salir. Recitar la oración nacional a la bandera.

Los alumnos ahora deben cumplir con todos estos requisitos y más en El Salvador, donde el Gobierno del Presidente Nayib Bukele dijo estar restaurando la disciplina en las escuelas.

En el curso de dos mandatos, Bukele ha tomado medidas enérgicas contra las pandillas y restringido derechos para convertir a su País en uno de los menos peligrosos en Latinoamérica —y se ha vuelto enormemente popular entre los electores.

Sin embargo, su reciente decisión de entregar las riendas del sistema escolar público a Karla Trigueros, una oficial militar sin experiencia en educación, ha generado fuertes críticas. Los maestros, junto con grupos de derechos humanos, han expresado su preocupación por la proclamación de normas estrictas y nacionalistas por parte de la nueva Secretaria de Educación, calificándolas de un retroceso en un País que lleva cicatrices de los abusos de las fuerzas de seguridad.

El sindicato de trabajadores escolares salvadoreños calificó el nombramiento de Trigueros, capitana militar y médico, como “absurdo”.