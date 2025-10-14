Concierge personal: un nuevo servicio exclusivo para los ultrarricos

Por: Brent Crane/The New York Times
Imagina que estás esquiando en los Alpes franceses en Navidad y te invitan a la isla privada de un amigo en las Maldivas y quieres viajar de inmediato. Un jet privado te lleva sin problemas, pero hay un pequeño inconveniente: tu ropa de playa está varada en Londres y, debido a las vacaciones, no puede ser trasladada hasta dentro de una semana vía los servicios convencionales. Así que recurres a un servicio poco convencional. Llamas a tu concierge privado.
Los concierges privados son exactamente lo que suena que son: un costoso equipo de asistentes dedicados a quienes se les paga para que cumplan tus órdenes. Y entre los muy ricos, son un lujo común.
“Ya no tengo que explicarles a mis amigas qué es un concierge personal”, dijo Lauren Wilt, directora en Estados Unidos de Quintessentially, un servicio de concierges. Es “más conocido”, añadió.
Por hasta 75 mil dólares al año, estas empresas aseguran reservaciones imposibles de conseguir para un restaurante, o trasladan personalmente tu ropa de playa de Inglaterra a las Maldivas, como Stuart McNeill, fundador de Knightsbridge Circle, dijo haber hecho en una ocasión.
“Solucionamos problemas”, dijo McNeill, cuya empresa tiene su sede en Londres. Los superricos, evidentemente, tienen muchos problemas: McNeill afirmó que su empresa duplicó su clientela el año pasado en Estados Unidos.
Destinos adinerados
Los servicios de concierge varían. Knightsbridge Circle, una firma boutique que cobra 50 mil dólares al año más una cuota de inscripción, tiene sólo 120 miembros. Pero otras, como Quintessentially y Velocity Black, tienen miles. Bancos como Wells Fargo, Capital One y Chase ofrecen suscripciones a servicios de esta naturaleza.
Estas firmas se concentran en los rincones más adinerados del mundo: Manhattan, Los Ángeles, Dubai. Mantienen contactos en destinos adinerados: restaurantes de moda en Nantucket, comerciantes de artículos de lujo en San Bartolomé, arquitectos y diseñadores en Cozumel.
“Es un cliente muy difícil de ganar y muy caro de perder”, dijo Sylvain Langrand, director de Velocity Black.
Uno de estos clientes es Silver Kung, un administrador de fondos de cobertura taiwanés con sede en Hong Kong. Dijo que hizo la prueba con varias firmas antes de decidirse por dos: Rosemarie Hospitality, una firma boutique, y Velocity Black. Este último se ofrece como prestación por R360, un club social al que pertenece Kung para personas con un patrimonio neto de al menos 100 millones de dólares.
Kung comentó que usa Velocity Black principalmente para hacer reservaciones en restaurantes y organizar la logística de viajes. Rosemarie es para solicitudes más importantes. Recientemente, la empresa organizó una visita al Louvre fuera de horario para su familia. “Velocity es como mi Tesla que conduzco todos los días”, dijo. “Rosemarie es mi auto especial, como un Maserati”.
