Concierge personal: un nuevo servicio exclusivo para los ultrarricos

Por: Brent Crane/The New York Times

Imagina que estás esquiando en los Alpes franceses en Navidad y te invitan a la isla privada de un amigo en las Maldivas y quieres viajar de inmediato. Un jet privado te lleva sin problemas, pero hay un pequeño inconveniente: tu ropa de playa está varada en Londres y, debido a las vacaciones, no puede ser trasladada hasta dentro de una semana vía los servicios convencionales. Así que recurres a un servicio poco convencional. Llamas a tu concierge privado.

Los concierges privados son exactamente lo que suena que son: un costoso equipo de asistentes dedicados a quienes se les paga para que cumplan tus órdenes. Y entre los muy ricos, son un lujo común.

“Ya no tengo que explicarles a mis amigas qué es un concierge personal”, dijo Lauren Wilt, directora en Estados Unidos de Quintessentially, un servicio de concierges. Es “más conocido”, añadió.

Por hasta 75 mil dólares al año, estas empresas aseguran reservaciones imposibles de conseguir para un restaurante, o trasladan personalmente tu ropa de playa de Inglaterra a las Maldivas, como Stuart McNeill, fundador de Knightsbridge Circle, dijo haber hecho en una ocasión.

“Solucionamos problemas”, dijo McNeill, cuya empresa tiene su sede en Londres. Los superricos, evidentemente, tienen muchos problemas: McNeill afirmó que su empresa duplicó su clientela el año pasado en Estados Unidos.