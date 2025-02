El Z-40 y el Z-42, verdugos de 24 hondureños en masacre de 2010

San Pedro Sula.

Entre ellos, afirmaron medios mexicanos, podrían encontrarse Rafael Caro Quintero, capo del Cártel de Guadalajara, así como dos líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales , aunque las identidades de los extraditados aún no han sido confirmados oficialmente.

“Esta es una de las tragedias más dolorosas que Honduras ha enfrentado como consecuencia de los flujos migratorios. Siendo viceministro de Relaciones Exteriores recibimos la noticia, aún vaga e imprecisa, pero confirmada. Recuerdo el horror de las primeras fotos, la incertidumbre, el dolor. Viajé a México. Me reuní con el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores de EUA para América Latina, Rubén Beltrán Guerrero. Se mostraba preocupado por la situación. Mi objetivo era llegar hasta San Fernando y mi intención irrenunciable cumplir con la misión de identificar a los hondureños asesinados. San Fernando era prácticamente una zona de guerra. México me prestó una seguridad extrema, me negaban la posibilidad de trasladarme a Tamaulipas. Pese a ello, renuncié a la protección y les dije que iría. Viajé en el avión de la PGR y fui trasladado al lugar del hecho. Aterrizamos y fuimos recibidos por una caravana de vehículos de la Policía Federal”, recordó Alden Rivera, exviceministro de Relaciones Exteriores.