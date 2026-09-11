Wendy Zepeda fue hallada semienterrado tras 10 días desaparecida

San Luis Río Colorado, Sonora. Wendy Estefany Zepeda Alfaro, de 26 años, fue localizada sin vida el martes 8 de septiembre en una parcela del ejido Monumentos, en el valle de San Luis Río Colorado, Sonora, diez días después de haber sido reportada como desaparecida. La joven había sido reportada como desaparecida desde el 29 de agosto de 2026. Durante los días posteriores, familiares, amistades y ciudadanos participaron en las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

El hallazgo ocurrió en una parcela del ejido Monumentos. Versiones periodísticas señalaron que el cuerpo habría sido localizado semienterrado, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha informado oficialmente la causa de muerte ni las condiciones precisas en que fue encontrado.

La Fiscalía confirmó que mantiene abierta una investigación con perspectiva de género para esclarecer la muerte de Wendy Zepeda. Como parte de las diligencias se han realizado entrevistas, inspecciones, análisis de videograbaciones, solicitudes de información y estudios periciales. Las autoridades también ejecutaron un cateo autorizado judicialmente y señalaron que ya tienen identificada a una persona de interés en la investigación. Hasta ahora no se ha informado sobre una detención o una imputación formal por el caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Familiares de Wendy Zepeda han señalado públicamente a su expareja y han pedido que sea investigada. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado que esa persona sea la misma que se encuentra bajo investigación, por lo que deberá prevalecer la presunción de inocencia mientras avanzan las indagatorias.