Votantes de Virginia acuden a las urnas para elegir a su primera gobernadora mujer

Virginia, Estados Unidos

Jim, un empleado federal retirado, abre las puertas de su casa en Arlington, a las afueras de Washington, para recibir a voluntarios demócratas que animen a la gente a votar a pocas horas de conocer si la próxima gobernadora de Virginia será la demócrata Abigail Spanberger o la republicana Winsome Earle-Sears.

Los ciudadanos de Virginia acuden este martes a las urnas para elegir a la que será su primera mujer gobernadora preocupados por el cierre del Gobierno de Estados Unidos , a punto de convertirse en el más largo de la historia y que tiene un especial impacto en este estado.

Se trata de una de las votaciones que se celebran este martes en Estados Unidos, donde también hay elecciones a alcalde en ciudades como Nueva York o Miami, y un referéndum para modificar los distritos electorales en California.

El primero en llegar a casa de Jim, puntual, a las nueve de la mañana, es Daniel Jenkins, un joven becario del Congreso, que, debido al cierre del Gobierno federal, ahora dispone de tiempo libre para unirse a otros voluntarios.

Jenkins lamenta ser uno de los trabajadores que no ha recibido su primer sueldo a finales del mes pasado, una de las cosas que le animaron a salir a la calle a buscar a votantes, puerta por puerta.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Creo que las encuestas muestran que la mayoría de los votantes culpan a los republicanos por el cierre y creo que eso tendrá un efecto, ya que muchos residentes de Virginia son empleados federales y muchos de ellos están sin trabajo y sin cobrar", opina el joven.

Tras él, aparece Amy, otra trabajadora del Gobierno jubilada que participa por primera vez en esta actividad llamada 'canvassing', como llaman en EE.UU. a hacer campaña puerta a puerta.

En relación al cierre del Gobierno, Amy recuerda que en este estado, contiguo a la capital federal, hay mucha gente afectada por el mismo, pero advierte de que esta área, el norte de Virginia, es una especie de "burbuja demócrata", que no necesariamente refleja el ánimo de toda la región.

Sin embargo, los resultados de estas elecciones podrían decir mucho sobre hacia dónde se inclina el pulso entre demócratas y republicanos en torno al cierre, que llega hoy a su trigésimo quinto día, igualando el récord de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.