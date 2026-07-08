Visa Working Holiday de Noruega: cómo aplicar y qué países son elegibles

TEGUCIGALPA

La visa Working Holiday de Noruega se ha convertido en una de las alternativas más buscadas por jóvenes que desean combinar turismo y trabajo en Europa.

Este permiso permite residir legalmente en el país escandinavo durante un período de hasta 12 meses, tiempo en el que los beneficiarios pueden trabajar de forma temporal para financiar su estadía mientras conocen la cultura y los paisajes noruegos.

Aunque en las últimas semanas varios medios han destacado la reapertura de solicitudes para este programa, las autoridades noruegas recuerdan que no se trata de una visa de empleo tradicional ni está disponible para todas las nacionalidades.

El beneficio forma parte de acuerdos bilaterales suscritos por Noruega con un grupo limitado de países.

El programa está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque el límite de edad puede variar según el país de origen, que desean vivir una experiencia cultural en Noruega mientras realizan trabajos temporales para cubrir parte de sus gastos.

La finalidad principal del viaje debe ser el intercambio cultural y las vacaciones, no el empleo permanente.