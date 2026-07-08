Visa Working Holiday de Noruega: cómo aplicar y qué países son elegibles

La visa Working Holiday de Noruega se ha convertido en una de las alternativas más buscadas por jóvenes que desean combinar turismo y trabajo en Europa.
Este permiso permite residir legalmente en el país escandinavo durante un período de hasta 12 meses, tiempo en el que los beneficiarios pueden trabajar de forma temporal para financiar su estadía mientras conocen la cultura y los paisajes noruegos.
Aunque en las últimas semanas varios medios han destacado la reapertura de solicitudes para este programa, las autoridades noruegas recuerdan que no se trata de una visa de empleo tradicional ni está disponible para todas las nacionalidades.
El beneficio forma parte de acuerdos bilaterales suscritos por Noruega con un grupo limitado de países.
El programa está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque el límite de edad puede variar según el país de origen, que desean vivir una experiencia cultural en Noruega mientras realizan trabajos temporales para cubrir parte de sus gastos.
La finalidad principal del viaje debe ser el intercambio cultural y las vacaciones, no el empleo permanente.
Requisitos para aplicar a la visaWorking Holiday de Noruega
Para solicitar la visa, los interesados deben completar un formulario en línea ante la Dirección Noruega de Inmigración (UDI), presentar un pasaporte vigente, demostrar que cuentan con recursos económicos suficientes para mantenerse durante los primeros meses de estancia, contratar un seguro médico y cumplir con los requisitos específicos establecidos para su nacionalidad.
Una vez enviada la solicitud, el proceso continúa con la entrega de la documentación requerida en la representación diplomática o centro autorizado correspondiente.
El tiempo de resolución puede variar dependiendo del país desde el que se tramite la petición y de la carga administrativa de las autoridades migratorias.
Durante la vigencia del permiso, los beneficiarios pueden aceptar empleos temporales en distintos sectores de la economía noruega y recorrer el país sin necesidad de obtener un permiso laboral adicional. Sin embargo, la autorización tiene carácter temporal y no constituye una vía automática para obtener residencia permanente.
Especialistas en migración recomiendan a los interesados verificar toda la información directamente en los canales oficiales de la Dirección Noruega de Inmigración, ya que los requisitos pueden modificarse y dependen del convenio firmado con cada país. También advierten sobre posibles fraudes relacionados con falsas ofertas de gestión de este tipo de visas.
Actualmente, la visa Working Holiday de Noruega está disponible para ciudadanos de países con los que existe un acuerdo bilateral, entre ellos Argentina, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Andorra. En algunos casos, las condiciones de edad y los requisitos varían según el convenio suscrito con cada nación.
¿Aplica para hondureños?
En el caso de Honduras, los ciudadanos hondureños no pueden solicitar la visa Working Holiday de Noruega, debido a que ambos países no mantienen un acuerdo bilateral que permita acceder a este programa de movilidad juvenil.
Por esa razón, las solicitudes bajo esta modalidad no están disponibles para nacionales hondureños.
Quienes deseen trabajar legalmente en Noruega desde Honduras deberán optar por otras categorías migratorias, como los permisos de residencia por trabajo para profesionales calificados o trabajadores con una oferta laboral previa de un empleador noruego, conforme a la normativa vigente de inmigración del país europeo.