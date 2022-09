Abuelita se gasta pensión por llenar álbum del Mundial

¿Hasta dónde llega el amor de un abuelo por sus nietos? Doña Ana del Rosario Mulet demostró que es sin límite, con tal de ver a los suyos alegres.

Mulet de 75 años se ha vuelto viral por gastar toda su pensión comprando las estampitas del álbum del Mundial de Catar 2022.

“Muchos me critican. Me dicen ‘cómo vas a gastar tanto en figuritas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando las pegan“, dijo la abuelita a la cadena TN de Argentina mientras posada con los seis álbunes que ha puesto como meta de llenar.

Es tanta la pasión de doña Ana del Rosario que hasta ha hecho los contactos para cambiar las estampitas repetidas.

“Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotados los números de las que les faltan, y otros directamente van con el álbum“, comentó.