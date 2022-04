En el sketch en particular, Chespirito aparece con Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Pero lo que ha llamado la atención e indignación de algunos internautas, es el “ chiste pedófilo ” que suelta el personaje del Doctor Chapatín.

En la escena, María Antonieta De las Nieves, quien representaba a la Mococha Pechocha, lee una carta en la que se le critica a Chapatín su gusto por mujeres menores: “Enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?”.

La respuesta dicha por Gómez Bolaños ha causado indignación entre los internautas “Prefiero dos de 14″. Tras lo dicho por el personaje, De las Nieves asegura que llegó otro telegrama en el que la persona que lo envía asevera que el personaje es feliz enamorando “niñas menores de edad”.

Broma subida de tono

“Falso, me están levantando falsos y no haga caso. ¿Quién firma ese telegrama?”, pregunta el hombre. “Una niña de 12 años”, responde su compañera de escena, a lo que él responde: “¿No mando su fotografía?”.

“Increíble que hay personas a las que le gustaría que este humor fuera aceptado hoy en día”, reclaman internautas en las redes sociales. “Estaba mal antes y está mal ahora, que nadie dijera nada es distinto”, escribió un usuario por su parte en un comentario de TikTok.

El video en cuestión ha ganado millones de reproducciones, y usuarios comparten que el humor del fallecido comediante era muy desubicado.