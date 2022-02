Periodista hondureña sale a reportear con su hijo en brazos

Se trata de la periodista Lina Laínez, que labora como reportera y directora para el Canal 16 de San Marcos, Ocotepeque, quien no lo pensó dos veces y salió a realizar su trabajo de generar noticias, cuidando a su pequeño hijo.

La fotografía de la periodista que sujeta con una mano su micrófono y con la otra carga a su hijo se ha convertido en objeto de admiración y reconocimiento de su amor de madre y entrega al periodismo.

“Se me pegó como chiclesito, pero así de tranquilo es mi Lisandro Isaí. Trabajo y Maternidad, no son tareas fáciles” afirmó la periodista que no tuvo problema en atender a su bebé y realizar varias entrevistas al mismo tiempo.

“Llega un momento que uno aprende a ser equitativo con su tiempo y dar siempre lo mejor en el ámbito laboral y ámbito familiar”.

“Soy de las que piensa que las mujeres debemos trabajar y manejar nuestro propio dinero y generar ingresos en el hogar, pero también apoyo y tienen todo mi respeto las que deciden quedarse a tiempo completo con sus hijos, ambas situaciones están bien, la maternidad no deja de ser algo excepcional y admirable” afirmó la periodista.