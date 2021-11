La presentadora mexicana Karla Panini ha explotado en sus redes sociales contra las personas que se la pasan criticándola.

Aunque ya pasaron varios años del escándalo que vivió Karla Panini al ser infiel con Américo Garza, expareja de la fallecida Karla Luna. Los internautas no dejan de recordar su infidelidad y atacarla.

“A mí no me importa que vayan y digan que me odien. Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual”, dijo la comediante en su Instagram.