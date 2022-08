Video muestra el momento en que un padre mata al ex novio de su hija en Ohio

El padre advierte a Rayl que está armado y le pide en reiteradas ocasiones que se marche pero el joven sigue intentando tumbar la puerta.

El joven finalmente abre la puerta a la fuerza y acto seguido se escuchan tres disparos.

Rayl intenta huir, baja los escalones del porche y camina una corta distancia antes de colapsar frente a la casa.

La policía llegó pocos minutos después y lo declaró muerto en la escena.

El padre de la joven, identificado como Mitch Duckro, no fue acusado por la muerte de Rayl amparado en la ley Stand your ground (defender su posición) que dice que el propietario de una casa no tiene la obligación legal de retirarse de su casa antes de disparar un arma.