Venezuela dice que responde con producción alimentaria al asedio de EEUU

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que en el marco de este programa alimentario, en cinco semanas se han distribuido 158.000 toneladas métricas de alimentos para casi cinco millones de personas

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 16:51 -
  • Agencia EFE
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo.

Foto: Agencia EFE
Caracas, Venezuela.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que su país ha respondido con producción y distribución alimentaria interna ante lo que calificó como asedio y amenazas por parte de Estados Unidos, que desde agosto mantiene un despliegue militar en el sur del mar Caribe.

Durante un balance del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez dijo que, mientras desde Estados Unidos "se planificó asediar, amenazar", en Venezuela se respondió con un despliegue logístico que "nunca se ha visto".

Maduro dice que en EE.UU. fabrican una "realidad virtual" para robar recursos a Venezuela

En el despliegue "se activaron todos los sectores productivos para llevar los alimentos" a la población.

"Ellos se jactan de decir que tienen un despliegue de la Armada en el Caribe, como nunca se había visto. El pueblo venezolano le respondió con lo que verdaderamente nunca se ha visto: un despliegue logístico de esta naturaleza", declaró.

La también ministra de Hidrocarburos indicó que, en el marco de este programa alimentario, en cinco semanas se han distribuido 158.000 toneladas métricas de alimentos para, aseguró, "atender a casi cinco millones de personas".

Asimismo, Rodríguez señaló que el país suramericano también avanza en crecimiento económico.

"Venezuela (sigue) liderando el crecimiento económico en nuestra región a pesar del acoso económico, financiero, comercial, a pesar del bloqueo contra nuestra patria", declaró.

A juicio de la vicepresidenta, este crecimiento expresa "la determinación a ser libres" y que "nada pueda doblegar" el sentimiento de libertad e independencia del país.

El viernes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que sectores de poder en Estados Unidos fabrican una "realidad virtual" para robar los recursos a su país, en medio de las crecientes tensiones con el Gobierno dirigido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los venezolanos, más preocupados por la economía navideña que por el despliegue de EE.UU.

Washington mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

