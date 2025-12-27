Maduro dice que en EE.UU. fabrican una "realidad virtual" para robar recursos a Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que sectores de poder en Estados Unidos fabrican una "realidad virtual" para robar los recursos a su país, en un momento en el que mantiene crecientes tensiones con Washington por el despliegue militar que el Gobierno de Donald Trump ordenó en el Caribe. "Que se sepa es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales", dijo Maduro durante un acto para una entrega de obras comunitarias gubernamentales, transmitido por el canal estatal VTV.

El mandatario reiteró que hay una "guerra psicológica" contra Venezuela para supuestamente alterar la paz del país, una denuncia que hace constantemente tras el despliegue militar estadounidense que comenzó en agosto pasado y que es visto por su Gobierno como una "amenaza" para un "cambio de régimen". El pasado 17 de diciembre, Trump afirmó que Venezuela le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta. Caracas, en respuesta, rechazó la declaración e insistió en que sus recursos le pertenecen. Maduro también insistió este viernes en llamar al diálogo y dijo que "si algún día a alguien se le ocurre sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (...) para extender la mano".