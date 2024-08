Machado: “Lo único que le queda” a Maduro es el apoyo del alto mando militar

La líder opositora María Corina Machado aseguró este miércoles que “lo único que le queda” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el apoyo “reducido” de la cúpula militar, luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del líder chavista, lo que ha sido denunciado como fraude dentro y fuera del país.

“Lo único que le queda es un número de militares muy reducido del alto mando, es lo único que le queda, porque incluso en las bases de nuestras fuerzas armadas, de nuestros cuerpos de policías, del (partido gobernante) PSUV no están con él, porque no quieren violencia y no quieren mentira”, dijo la exdiputada durante una conversación con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Insistió en que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), venció por amplio margen en los comicios, con Edmundo González Urrutia como su abanderado, y que por ello publicaron en una página web el “83,5 %” de las actas electorales, que son “las pruebas de la victoria”.