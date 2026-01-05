  1. Inicio
  2. · Mundo

Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

Corina Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 21:12 -
  • Agencia EFE
Machado agradece a Trump por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

La laureada con el Premio Nobel de la Paz la opositora venezolana Maria Corina Machado.

 STIAN LYSBERG SOLUM / EFE
Caracas, Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las "valientes acciones" que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela

La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

Machado sostuvo que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.

La líder opositora afirmó que su movimiento obtendría "más del 90 % de los votos" en unas elecciones libres y justas.

Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias