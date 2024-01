El papa lamenta que muchos creyentes no han leído ni un Evangelio

El papa Francisco lamentó este domingo que haya creyentes que no han leído ni un Evangelio y animó a los fieles católicos a llevar siempre consigo la Biblia, durante su homilía de la misa dedicada a la Palabra de Dios celebrada en la basílica de San Pedro.

“Muchas veces he aconsejado llevar siempre consigo el Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, en el teléfono. Si amo a Cristo más que a nadie, ¿cómo puedo dejarlo en casa y no llevar conmigo su Palabra?”, agregó.

También señaló que “muchas veces escuchamos la Palabra de Dios, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro” y que “abrumados por mil palabras, también dejamos pasar la Palabra de Dios: la oímos, pero no la escuchamos; la escuchamos, pero no la guardamos; la guardamos, pero no nos dejamos provocar al cambio”.