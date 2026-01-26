Crticas a Trump y a ICE por muertes en Mineápolis y exigen investigación

Nueva York, Estados Unidos

Los dos principales periódicos de Nueva York, The New York Times y The Wall Street Journal, critican este lunes en sus editoriales la política migratoria de la Administración de Donald Trump y el despliegue de los agentes federales de inmigración en Mineápolis, en operativos que ya suman dos muertes. El Times señala, tras la muerte el sábado de Alex Pretti, de 37 años, que el presidente Trump y su equipo están "una vez más involucrados en una perversión de la justicia" y "dispuestos a mentir para favorecer sus propios intereses".

El periódico pide además la intervención del Congreso para investigar las muertes de Pretti y de Renee Good, el pasado 7 de enero, así como la conducta de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). "Cuando el Gobierno mata, tiene la obligación de demostrar que actuó en interés público", indica la junta editorial del diario bajo el título 'La administración Trump nos miente en la cara. El Congreso debe actuar'. "El Congreso debería investigar tanto las circunstancias de los recientes asesinatos en Mineápolis como la conducta general de las agencias federales involucradas en la ofensiva migratoria del Sr. Trump, incluyendo su trato a los manifestantes pacíficos", indica el texto, que critica también a Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional y de Gregory Bovino, el comandante general de la Patrulla Fronteriza. El diario acusa a ambos funcionarios de mentir tras defender públicamente la muerte de Pretti "como lo hacen los regímenes autoritarios que exigen que la gente acepte las mentiras como una demostración de poder". Igualmente, el Times aseguró que es "una vergüenza" un comentario de Trump tras la muerte de Pretti, que era enfermero de cuidados intensivos, al publicar una foto suya en redes sociales describiendolo como "el arma del pistolero". Stephen Miller, asesor de Trump, se refirió a Pretti como "un asesino". "El Gobierno federal necesita restablecer la confianza pública en las agencias y los funcionarios que llevan a cabo la ofensiva de Trump contra la inmigración. Si se permite que la administración actúe con impunidad y evite incluso la rendición de cuentas más básica, el resultado será más violencia", afirma la junta editorial.

WSJ pide "una pausa" y acusa a Trump

Por su parte, The Wall Street Journal (WSJ) aseguró que es hora de que ICE "haga una pausa" en Mineápolis y afirmó que Trump no respondió, durante una entrevista el domingo, a la pregunta de si el agente que disparó a Pretti había actuado correctamente. "Pretti cometió un trágico error al interferir con los agentes de ICE, pero eso ameritaba un arresto, no una sentencia de muerte", afirma el rotativo.