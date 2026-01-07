Indignación tras muerte de mujer en redada de ICE en Minnesota

Una mujer murió este miércoles tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos en Minnesota, en una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, acusó a la mujer de ser "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que consideró un "acto de terrorismo interno", por lo que un agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".
"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", indicó la funcionaria en sus redes sociales.
La víctima era una ciudadana estadounidense blanca de 37 años que no era objetivo de investigación por parte de las autoridades.
La indignación de activistas y dirigentes políticos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensificó tras la noticia en Minnesota, un hecho que llevó a la declaración de emergencia ante el aumento de las protestas contra las redadas.
Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial de ICE" que disparó "en defensa propia".
Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE "asesinó" a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.
"Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura", sostuvo el alcalde en una rueda de prensa.
Trump publicó un video en Truth Social que muestra el auto de la mujer mientras huye de los agentes e impacta a otro vehículo, pero las autoridades locales accedieron a otras imágenes en las que ella evita la confrontación e intenta escapar del lugar, pero los agentes la persiguen.
El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, expuso que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley", pues "esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes".