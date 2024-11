Trump contempla sustituir periodistas tradicionales por blogueros afines en la Casa Blanca

The New York Times, en su opinión, se ha mostrado “adverso a todo y está funcionando como el brazo de márketing del Partido Demócrata”.

La Casa Blanca, no obstante, no decide por lo general quién ocupa un asiento en la sala de prensa. Esa tarea recae en la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, en inglés), que reúne a los periodistas que cubren esta institución y que, según su página web, asigna los asientos desde la Administración de Ronald Reagan (1981-1989).

La sala cuenta con solo 49 asientos, todos adjudicados a un medio específico. Tener un asiento asignado facilita dirigir preguntas al portavoz, aunque cualquier periodista con las credenciales adecuadas, emitidas por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, puede asistir de pie a las ruedas de prensa.

La primera fila está destinada a la agencia The Associated Press, que, por tradición, siempre tiene la primera pregunta en las ruedas de prensa, así como a corresponsales de grandes cadenas de televisión como NBC, Fox, CBS, ABC y CNN.

La segunda fila la ocupan importantes diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times, entre otros medios destacados.