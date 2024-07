Trump aventaja a Biden en todo el país y en 7 estados clave, según encuesta

Cuando en la encuesta, patrocinada por Democrats for the Next Generation, se añade la variable de los candidatos de terceros partidos, Trump mantiene o amplía su ventaja nacional y en seis de los siete estados indecisos.

En estos estados clave, el marcador Trump-Biden está, en este orden, en 46 % frente 36 % en Arizona; 44 % frente 39 % en Georgia; 43 % frente 40 % en Michigan; 43 % frente 40 % en Nevada; 47 % frente 38 % en Carolina del Norte; 46 % frente 40 % en Pensilvania y 46 % frente 43 % en Wisconsin.

El resto del porcentaje en estos siete territorios se lo llevan los candidatos de terceros partidos, que se quedan entre el 6 % y el 9 % de la previsión de voto.

Entre los nuevos votantes, el sondeo sitúa el apoyo a Trump en el 32 %, mientras que el 24 % respalda a Biden. En los estados indecisos, este grupo de nuevos electores da un 36 % de apoyo a Trump frente al 27 % de Biden.