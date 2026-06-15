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Trump asegura que petroleros cargados están empezando a salir de Ormuz

"Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura", publicó

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 09:00 -
  • Agencia EFE
Trump asegura que petroleros cargados están empezando a salir de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, hablando a medios en el Despacho Oval.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

"Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito", dijo en su red, Truth Social, un día después de anunciar el alcance de un pacto con Irán para poner fin al conflicto.

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En su mensaje añadió: "Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto".

"Más de 200 buques comerciales han navegado con seguridad por el estrecho. Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz", concluyó el mandatario en el breve mensaje.

El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

EE.UU. mantiene a su vez desde hace semanas un bloqueo en torno a Ormuz sobre los buques que traten de zarpar de o arribar a puertos iraníes.

El cierre del estrecho, por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, ha incrementado los precios del crudo en un 35 % desde marzo, aunque el coste de los barriles de referencia se ha mantenido relativamente estable desde entonces ante las negociaciones que mantienen Irán y EE.UU. para tratar de poner fin al conflicto.

Sin embargo, los organismos económicos advierten de que ese encarecimiento del petróleo ya se está filtrando a bienes y servicios y que el daño económico y la inflación pueden agudizarse más si el estrecho no reabre pronto y los flujos comerciales, incluyendo los de los hidrocarburos, comienzan a restablecerse.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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