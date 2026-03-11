  1. Inicio
Trump afirma que "prácticamente no queda nada" que atacar en Irán

"Cuando quiera que termine, terminará", afirmó el mandatario en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 11:29 -
  • Agencia EFE
La Administración de Trump sostiene que el objetivo es destruir el programa iraní de misiles.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que "pronto" terminará la guerra en Irán porque "prácticamente no queda nada que atacar" en el país.

"Cuando quiera que termine, terminará", afirmó el mandatario en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios.

El presidente agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel "va viento en popa".

"Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible", aseveró.

La operación, bautizada por el Pentágono como "Furia Épica", sirvió para asesinar en su primer día al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y a buena parte de la cúpula militar del país.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

La Administración de Trump sostiene que el objetivo es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear, pero no ha ofrecido un cronograma claro ni la duración que puede tener el conflicto.

Trump, que hizo campaña en 2024 en contra de involucrar a Estados Unidos en guerras en el exterior, podría verse afectado en las elecciones de medio mandato de noviembre por este conflicto, en el que han muerto siete militares estadounidenses y ha aumentado el precio de la gasolina debido a los bloqueos en el estrecho de Ormuz.

