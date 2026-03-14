Trump afirma que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán está "totalmente derrotado" y que "quiere un acuerdo" cuando se cumplen dos semanas del comienzo de la operación "Furia Épica" en Oriente Medio. "Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!", ha escrito en su red Truth Social.

Su declaración se produce justo después de que Estados Unidos lanzara un ataque el viernes por la noche contra la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica. El propio Trump, también vía mensaje en la misma red social, aseguró que fue "uno de los bombardeos más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares de la isla, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo. Irán aseguró este sábado que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio, después del ataque a Jarg.