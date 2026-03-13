Herzog responde a Trump sobre el indulto a Netanyahu: "Actuaré sin presiones ni ruido"

Jerusalén, Israel.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este viernes que actuará "sin presiones ni ruido" y "de la manera más independiente y libre" a la hora de decidir sobre el indulto del juicio por corrupción al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En una visita a un pueblo del norte de Israel afectado por un proyectil de Irán, reaccionó de esta manera a las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al medio Axios, al que el pasado miércoles le dijo que Herzog "es un tipo débil y patético" y no necesita "ninguna opinión legal" para decidir sobre la petición de indulto hecha por Netanyahu.

"Quiero que Bibi (en referencia a Netanyahu) se centre en la guerra, no en estupideces", dijo Trump en una llamada a ese medio, tras lo que ayer jueves el propio Netanyahu afirmó que "lo correcto" es terminar el "circo absurdo" de su juicio, en el que está acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza. Este viernes, según la transcripción de sus declaraciones enviada por Presidencia, Herzog reafirmó que como presidente es "soberano e independiente" y que con sus decisiones no busca su honor, "sino el del Estado". "Hay una diferencia entre las disputas políticas y legales", dijo Herzog, que aludió a una "flagrante afrenta a los símbolos de la gobernanza y la soberanía del Estado de Israel" ocurrida en los últimos años. "Nuestro honor, nuestra independencia y nuestra soberanía no están a la venta", añadió.