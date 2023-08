Trump acusa a Biden de ponerle trabas en la campaña para la Casa Blanca

“¿Cómo pueden mis opositores políticos corruptos, el tramposo Joe Biden, llevarme a juicio durante una campaña electoral que estoy ganando por mucho y obligarme a dedicar tiempo y dinero fuera de la campaña electoral para luchar contra acusaciones falsas inventadas ?, se preguntó el magnate durante un mitin en New Hampshire (norte).

Por el momento Trump gana a Biden en dos de los 14 sondeos recopilados por RealClearPolitics desde junio. Biden se impuso en ocho y ambos empataron en cuatro.

El expresidente, claro favorito en las primarias republicanas para las presidenciales de 2024, se queja de que estas inculpaciones le impedirán estar en la arena política.

“Lo lamento, no podré ir a Iowa hoy, no podré ir a New Hampshire hoy porque estoy sentado en un tribunal con tonterías”, afirmó.

“¡Tonterías, tonterías!”, corearon sus seguidores.

No por ello tira la toalla. Es más, presumió de que las inculpaciones mejoran sus posibilidades de éxito.

“Cada vez que me acusan me gusta mirar las encuestas porque una inculpación más y creo que estas elecciones han terminado. Una más”, prometió.

Trump cree que la cuarta llegará “la semana que viene”. Tal vez se trate de la investigación de la fiscalía de Georgia sobre si intentó ilegalmente cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.

Durante su intervención el expresidente criticó asimismo a Ron DeSantis, el segundo mejor posicionado en las encuestas para las primarias republicanas y a quien apoyó la primera vez que se presentó a gobernador de Florida.