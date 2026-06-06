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Tiroteo durante un festival en Ohio, Estados Unidos, dejó "múltiples víctimas"

Un tiroteo en el festival Old West End en Toledo, Ohio, dejó múltiples víctimas, según la policía, que busca a los sospechosos y no ha confirmado cifras ni identidades

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 18:12 -
  • Agencia EFE
Tiroteo durante un festival en Ohio, Estados Unidos, dejó múltiples víctimas

Agentes de la policía se desplazaron a la zona del festival Old West End en Toledo, Ohio, tras el tiroteo que dejó múltiples víctimas.
Ohio, Estados Unidos

Un tiroteo dejó "múltiples víctimas" en Estados Unidos durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, según reportó la policía local, que no aclaró la cifra de afectados, si siguen con vida, ni la identidad del atacante.

La balacera se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los oficiales "descubrieron múltiples víctimas de bala", informó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

Por ahora, los agentes "están activamente buscando al sospechoso o los sospechosos involucrados". EFE

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Agencia EFE
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efe.com

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