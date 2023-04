Taiwán advierte a Paraguay sobre “promesas superficiales” de China

Taiwán advirtió este jueves al candidato presidencial paraguayo Efraín Alegre , quien en una entrevista con AFP sugirió un acercamiento a Pekín, que su país no debe creer “las promesas superficiales de China ”.

“Al Ministerio de Relaciones Exteriores le gustaría recordarlo, y espera que Paraguay valore su relación con Taiwán y no crea las promesas superficiales de China”, expresó.

El portavoz aseguró que “ejemplos previos demuestran que países que establecieron relaciones con China, como Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana, no se han beneficiado del mercado chino (...) Más bien generaron un enorme déficit comercial”.

Alegre, que por tercera vez busca la presidencia de Paraguay con una amplia coalición de centro-izquierda, dijo en entrevista con la AFP que “las relaciones con Taiwán significan la pérdida de uno de los mercados más grandes, que es China”.